Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,20 değer kaybederek günü 4.783,50 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 107,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 47,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi yüzde 2,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,07 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,41 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, artan resesyon endişeleriyle bir süredir devam eden yön arayışının ardından satış ağırlıklı bir seyrin öne çıktığını ifade ederek, ABD’de yoğunlaşan bilanço takviminin yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu’nda açıklayacağı faiz kararı, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de büyüme, haftalık işsizlik başvuruları, bekleyen konut satışları, Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 seviyesinin destek, 4.980 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans’ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, TCMB’nin politika faizini politika faizini yüzde 8,50’de sabit bırakmasını bekliyor. (AA)