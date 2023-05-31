Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,30 değer kaybederek günü 4.886,91 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 90 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,21 ve holding endeksi yüzde 1,82 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,78 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 3,70 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, resesyon ve enflasyon ikileminde artan belirsizliklerle risk algısının güçlenmeye devam ettiğini belirterek, ABD’deki borç limiti krizine ilişkin pozitif haber akışının sınırlı da olsa risk algısını törpülediğini bildirdi.

Yarın Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları, ECB toplantı tutanakları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantı tutanaklarının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, ABD’de ADP özel sektör istihdamı ve inşaat harcamaları, Avro Bölgesi’nde enflasyonun öne çıkacağını dile getirdi.

Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Bej Kitap Raporu’ndan gelecek mesajların da takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 4.850 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)