Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,85 değer kazanarak günü 5.061,22 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 48,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,60, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,49 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,05 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ile yoğunlaşan bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıklarla yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

ABD ekonomisinde soğuma işaretlerinin beklendiği bu dönemde alınan güçlü sinyallerin “şahin” politikaları beklenenden daha uzun süre uygulamada tutabileceği endişesiyle varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu aktaran analistler, bu durumun Fed’in politika alanını da daralttığını bildirdi.

Yarın Arife günü nedeniyle borsada işlemlerin 12.40’a kadar gerçekleştirilebileceğini dile getiren analistler, yarın yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları, Almanya’da ÜFE, Japonya’da ve Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ve 2. el konut satışlarının takip edileceğini aktardı.

Analistler, bu akşam ABD’de Fed’in Bej Kitap Raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.050 seviyelerinin destek, 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)