Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,16 değer kazanarak günü 8.159,90 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 146 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,85, holding endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,20 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 5,21 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD’deki teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan yükselişin genele yayılmasıyla dün pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yatırımcıların nispeten daha temkinli davrandığını söyledi.

Enerji sektöründe yaşanan arz kesintilerinin yarın açıklanacak enflasyon verilerinde etkisinin görülebileceğini belirten analistler, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar 1 faiz artırımına daha gitme ihtimalinin artabileceğini vurguladı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, Banka’nın kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğinin belirsizliğini koruduğunu dile getirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD’de enflasyon, Avro Bölgesinde ve İngiltere’de sanayi üretimi, Japonya’da ÜFE’nin takip edileceğini dile getiren analistler, ABD’de açılanacak enflasyon verisinin Fed’in bundan sonraki para politikasına ilişkin ip ucu verebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyelerinin direnç, 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)