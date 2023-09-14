Abone Ol

FTX hakkında yeni karar! Kripto varlıklarını satıyor

İflas eden kripto para borsası FTX'in kripto para varlıklarını tasfiye etmesine onay verildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
FTX hakkında yeni karar! Kripto varlıklarını satıyor

ABD İflas Mahkemesi Hakimi John Dorsey, Delaware eyaletinin Wilmington kentinde görülen duruşmada, FTX’in kripto varlıklarını satma talebini onayladı. Böylece, FTX’in haftada 100 milyon dolara kadar kripto para satmasına izin verildi.

Dorsey, duruşmada, FTX’in satışlarının kripto paraların değerinin düşmesine neden olabileceği ve FTX’in hesaplarında tuttuğu kripto paraların tamamına sahip olmayabileceği yönündeki iddiaları reddetti.

GEÇEN YIL İFLAS ETMİŞTİ

FTX, daha önce mahkemeye yaptığı bildirimlerde, 1,16 milyar doları Solana, 560 milyon doları Bitcoin ve 192 milyon doları Ethereum olmak üzere 3,4 milyar dolarlık kripto para varlığına sahip olduğunu açıklamıştı. Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım ayında iflas etmişti.

FTX’in avukatları, iflas süreciyle ilgili nisan ayında gerçekleşen duruşmada, şirketin 7,3 milyar doların üzerinde nakit ve likit kripto varlığını geri kazandığını bildirmişti. (AA)

FTX'in kurucusu Bankman-Fried yeniden cezaevinde...İlginizi ÇekebilirFTX'in kurucusu Bankman-Fried yeniden cezaevinde...FTX'in avukatları 7,3 milyar dolar değerindeki varlığın kurtarıldığını açıkladıİlginizi ÇekebilirFTX'in avukatları 7,3 milyar dolar değerindeki varlığın kurtarıldığını açıkladıFTX çöküşüyle ilgili çarpıcı rapor: Dev şirketi böyle batırmışlarİlginizi ÇekebilirFTX çöküşüyle ilgili çarpıcı rapor: Dev şirketi böyle batırmışlar
X Reklam