SPK’dan yatırımcılara ‘izinsiz sermaye piyasası işlemi’ uyarısı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, son zamanlarda izinsiz sermaye piyasası işlemlerinin arttığına şahit olduklarını belirterek yatırımcıları uyardı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl 14. defa düzenlenen Boğaziçi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen “Sermaye Piyasalarında Finansman Kaynakları ve Reel Sektör” başlıklı oturuma katıldı.

Konuşmasına sermaye piyasalarına ilişkin veriler paylaşarak başlayan Gönül, Türkiye’de son yıllarda sermaye piyasalarında yaşanan gelişimin dikkati çektiğini söyledi ve borsaya dair bazı güncel verileri paylaştı.

YENİ HALKA ARZLAR

İbrahim Ömer Gönül, Girişim Sermayesi Pazarı hakkında da şu bilgileri paylaştı:

“Gelişme potansiyeli bulunan iş fikirlerinin hayata geçirilmesi amacıyla başlangıç aşamasında olan ancak borsada işlem görebilecek büyüklükte olmayan ortaklıklar, paylarını halka arz etmeksizin, sermaye artırımı yoluyla ihraç edecekleri payların nitelikli yatırımcılara satışı ile finansman temin edebilecek. İlk halka arzları kısa zamanda yapacağız.”

YATIRIMCILARA UYARILAR: DİKKATLİ OLUN

Son zamanlarda izinsiz sermaye piyasası işlemlerinin arttığına şahit olduklarını kaydeden Gönül, şu uyarılarda bulundu:

“Özellikle kamuoyunda Forex olarak bilinen kaldıraçlı işlemler, yüksek getiri elde edeceği vaadinde bulunanlar gibi herhangi bir şirkete ortak olup, piyasanın çok üstünde getiri vadeden, hem sosyal medyayı kullanan hem de tek tek şahısların arandığı sistemleri engellemeye çalışıyoruz. Yatırımcılarımızın bu konuda çok dikkatli olması lazım. Gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz ama piyasanın üstünde getiri vadeden belli şirketlere, projelere ortaklık yapılması gibi durumların olduğuna da şahit oluyoruz. İzinsiz sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında 2023 yılında denetimi tamamlanan 48 dosyada, toplam 131 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. 2023 yılı başından bu yana, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı ve türev araç işlemler yaptırdığı tespit edilen 1321 internet sitesini de kapattırdık.” (AA)