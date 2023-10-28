Bu hafta en çok borsa kazandırdı

Artan jeopolitik riskler piyasaları etkilemeye devam ediyor. Geçen hafta yatırımcısına kaybettiren borsa, bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

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Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,61, dolar/TL yüzde 0,65, Euro/TL yüzde 0,73 ve altının gram satış fiyatı yüzde 0,34 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 7 bin 384,45 ve en yüksek 8 bin 84,44 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,61 değer kazanarak 7 bin 706,41 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde kazancıyla 0,34 artışla 1.797 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,32 kazançla 12 bin 73 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2 bin 946 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 958 liraya çıktı.

YATIRIM FONLARININ PERFORMANSI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,65 değer kazancıyla 28,1890 liraya, Euro da yüzde 0,73 kazançla 29,8530 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,15 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,50 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,65 ile “Kıymetli Maden” fonları oldu. (AA)

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