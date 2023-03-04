Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,04, dolar/TL yüzde 0,03, altının gram satış fiyatı yüzde 1,82, Euro/TL yüzde 0,71 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 5.076,41 ve en yüksek 5.352,08 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,04 artarak 5.212,38 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,82 değer kazancıyla 1.120 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,82 artışla 7.504 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.804 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.837 liraya çıktı.

DOLAR YÜZDE 0,03 KAZANDIRDI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,03 kazançla 18,8970 liraya, Euro da yüzde 0,71 kazanımla 20,0770 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,12 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,58 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,54 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu. (AA)