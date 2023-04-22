Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, dolar kazandırdı.

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Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,58 kayıpla 5 bin 12,34 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4 bin 975,48 puanı, en yüksek 5 bin 138,08 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,31 azalışla 4 bin 774,73 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,86 kayıpla 8 bin 97,49 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,17 düşüşle 4 bin 330,51 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,05 azalışla 5 bin 128,67 puana geriledi.

ALTIN DÜŞTÜ, DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,95 azalışla 1.248 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,96 kayıpla 8 bin 361 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,20 değer kazanarak 19,4060 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,37 düşüşle 21,2780 lira oldu.

Geçen hafta 24,2410 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,23 kazançla 25,5100 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,69 değer kazanarak 22,8180 liradan alıcı buldu.

BES FONLARI KAYBETTİRDİ

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,11, BES fonları yüzde 0,34 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,38 ile para piyasası fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 0,71 ile hisse senedi fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,50 ile başlangıç fonları iken, bu fonlar arasında da en çok yüzde 0,97 ile hisse senedi fonları geriledi. (AA)

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