Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,13, altının gram satış fiyatı yüzde 1,66 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 1,04, Euro/TL yüzde 0,07 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.405,99 ve en yüksek 4.700,01 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,13 azalarak 4.501,73 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,66 değer kaybıyla 1.246 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,65 azalışla 8.348 liraya geriledi.

ALTINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Geçen hafta sonu 2 bin 77 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 43 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,04 değer kazancıyla 19,7910, Euro ise yüzde 0,07 kazançla 21,3430 liraya yükseldi

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,10, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,37 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,44 ile “Borçlanma Araçları Fonları” oldu. (AA)