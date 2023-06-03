Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 11,66, dolar/TL yüzde 4,43, Euro/TL yüzde 4,56, altının gram satış fiyatı yüzde 5,68 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.622,26 ve en yüksek 5.146,70 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 11,66 artarak 5.114,97 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,68 değer kazancıyla 1.320 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,69 artışla 8 bin 844 liraya yükseldi.

HİSSE SENEDİ FONLARI YÜZDE 10,95 KAZANDIRDI

Geçen hafta sonu 2 bin 48 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 165 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 4,43 değer kazancıyla 20,8850 Euro ise yüzde 4,56 kazançla 22,4460 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 5,70, bireysel emeklilik fonları yüzde 5,16 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 10,95 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu. (AA)