Bu hafta yatırım araçları ne kadar kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,72, dolar/TL yüzde 0,04 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,67, Euro/TL ise ​​​​​​​yüzde 0,16 değer kaybetti.

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Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,72, dolar/TL yüzde 0,04 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,67, Euro/TL ise ​​​​​​​yüzde 0,16 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 7 bin 113,31 ve en yüksek 7 bin 427,10 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,72 artarak 7 bin 400,57 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,67 değer kaybıyla 1.686,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,70 kayıpla 11 bin 180 liraya geriledi.

HİSSE SENEDİ FONLARI YÜZDE 5,19 KAZANDIRDI

Geçen hafta sonu 2 bin 790 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 770 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,04 değer kazancıyla 26,9650 liraya çıkarken, Euro yüzde 0,16 kayıpla 29,7070 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,65, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,52 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,19 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu. (REUTERS)