Bu hafta yatırım araçları ne kadar kazandırdı?

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,36 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,48, Euro/TL yüzde 0,02 ve altının gram satış fiyatı yüzde 0,60 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 7 bin 797,06 ve en yüksek 8 bin 403,81 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,36 düşerek 7 bin 961,98 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,60 değer kazancıyla 1.672 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,59 artışla 11.088 liraya yükseldi.

ALTIN FİYATLARI VE YATIRIM FONLARINDA SON DURUM

Geçen hafta sonu 2 bin 731 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 747 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,48 değer kazancıyla 26,9790 liraya, Euro ise yüzde 0,02 kazançla 28,8210 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,20, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,50 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,59 ile “Para piyasası fonları” oldu. (AA)