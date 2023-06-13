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Çin’den faiz indirimi

Çin Merkez Bankası (PBOC), piyasa güvenini yeniden tesis etmek ve pandemi sonrası duraksayan ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla kısa vadeli borç verme faiz oranını 10 aydır ilk kez düşürdü.

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Çin’den faiz indirimi

Çin Merkez Bankası (PBOC), piyasa güvenini yeniden tesis etmek ve pandemi sonrası duraksayan ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla kısa vadeli borç verme faiz oranını 10 aydır ilk kez düşürdü.

Çin’de talepteki düşüş ve yatırımcı güveninin zedelenmesi büyümeyi sürdürmek için ekonomiye acil destek verileceği beklentilerini kuvvetlendirirken, borç verme faizlerindeki bu düşüş, önümüzdeki hafta ve sonrasında uzun vadeli faizlerin düşürülebileceğine işaret ediyor.

PBOC 7 gün vadeli ters repo faiz oranını yüzde 2,0’dan yüzde 1.90’a düşürdü ve böylece kısa vadeli borçlanma olan repo aracılığıyla piyasaya 2 milyar yuan (279.97 milyon dolar) enjekte etti. (REUTERS)

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