Credit Suisse’e bir darbe de mahkemeden geldi: Komşunun eski başbakanı davayı kazandı

İflasın eşiğindeyken en büyük rakibi tarafından satın alınan İsviçreli bankacılık devi Credit Suisse'e bir darbe de mahkemeden geldi. Banka, temyizden olumlu sonuç alamazsa eski Gürcistan Başbakanı'na 926 milyon dolar ödeyecek.

Sozcu.com.tr

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İflasın eşiğindeyken rakibi UBS tarafından satın alınan İsviçre bankası Credit Suisse’e bir darbe de dün Singapur’dan geldi.

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, Singapur’da bir mahkeme, Credit Suisse’in eski Gürcistan Başbakanı Bidzina İvanişvili’ye 926 milyon dolar ödemesine karar verdi. Banka, daha önce ödediği 79 milyon dolara ek olarak bu parayı ödemesi gerekecek.

UBS’in satın alma işlemlerini tamamlamasına günler kala gelen kararla ilgili açıklama yapan Credit Suisse, temyize gideceklerini duyurdu.

FT, temyizden olumsuz yanıt alınması durumunda bankanın 500 milyon dolarlık ödeme yapmayı planladığını yazdı.

Gürcistan’ın en zengin insanı da olan İvanişvili, geçen sene de Credit Suisse karşısında bir dava kazanmış ve Bermuda’da bir mahkemede Credit Suisse’in İvanişvili’ye 607,5 milyon dolar ödemesine karar vermişti.

DOLANDIRICI BANKACI İNTİHAR ETMİŞTİ

Credit Suisse ile İvanişvili arasında dava konusu olan olay, 2011 yılına kadar gidiyor. Credit Suisse’te çalışan Patrice Lescaudron isimli bir bankacının, İvanişvili’nin de aralarında bulunduğu bazı kişileri dolandırdığı, bu sayede lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıkmıştı.

2018 yılında mahkum olan Lescaudron, 2020’de intihar etmişti.

İsviçre’de görülen davada mahkeme, Credit Suisse’in de mağdur olduğunu öne sürmüştü ancak İsviçre’de bankacılık düzenleme kurumu olan Finma’nın iki yıl önce ortaya çıkan

bir raporunda, Lescaudron’un şüpheli hareketlerinin banka tarafından dikkate alınmadığı belirtilmişti.

UBS, Credit Suisse’in davaları ve denetimlerle ilgili olası cezaları karşılamak üzere 4 milyar dolar ayırmıştı.

Avrupa Birliği (AB), İsviçre’nin en büyük bankası UBS’in Credit Suisse ile birleşmesine önceki gün onay vermişti.

UBS SATIN ALMIŞTI

Mart ayında ABD’de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa’da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası’nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler, bankayı iflasın eşiğine sürüklemişti.

İsviçre’nin en büyük bankası UBS, hükümetin desteğiyle kriz yaşayan 167 yıllık Credit Suisse’i 3 milyar franga (3,2 milyar dolara) satın alacağını duyurmuştu

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