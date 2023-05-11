Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 11 Mayıs 2023

Dolar 11 Mayıs Perşembe günü 19.56 TL'den işlem görüyor. Kur tarafında yükseliş devam ederken, dolar kuru dün 19,60 TL seviyesini test etti. Kademeli olarak yükselişlerine devam eden kurda 19,50 TL seviyesi üzerinde kalıcılık sağlandı

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Geçtiğimiz işlem gününü yatay pozitif bir seyir ile kapatan Dolar Kuru, 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde 19.5441 TL seviyesinde günlük kapanış gerçekleştirdi. Dolar Kuru üzerinde alıcılı seyrin devam etmesi halinde, direnç bölgesi olarak çalışabilecek seviyeler 19.57 TL seviyeleridir.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 19.56 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.956 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 11 MAYIS

Ekonomi uzmanlarının 11 Mayıs 2023 dolar yorumları: Dolar kuru ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.40 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,50 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi destek olarak izlenebilir.