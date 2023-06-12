Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 12 Haziran 2023

Dolar, 12 Haziran 2023 Pazartesi günü 23.65 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru tarafında alıcılı bir seyir olduğu görülüyor. Önceki işlem gününde 23.6218 seviyesinden kapanan Dolar/TL’nin pozitif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kayıp yüzde 0.12 olarak gerçekleşti.

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20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 95.58 seviyesinde iken momentumu 118.46 seviyesinde. Haftanın son işlem gününde yurt içinde sanayi üretimi verisi açıklandı. Buna göre Mart'ta %5,8 artış gösteren sanayi üretimi Nisan'da %0,9 gerileyerek yıllık bazda %1,2 düşüş kaydetti. Piyasa beklentisi verinin aylık bazda %0,6 ve yıllık bazda %0,8 artış göstermesi yönündeydi.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 23.65 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.365 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 12 HAZİRAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 12 Haziran 2023 Dolar yorumları: Yükseliş hareketi sürüyor. İlk destekler 23.40 ve 23.00 seviyelerinde. Sonraki destekler 22.50-22.00 ve 21.60-21.20 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 23.90-24.00 olarak görülüyor. Bu seviyelerin üzerinde sonraki dirençler 25.00 ve 28.00 seviyelerinde.