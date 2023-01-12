Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 12 Ocak 2023

Dolar 12 Ocak Perşembe günü 18.78 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru dün en yüksek 18,82 en düşük 18,74 seviyelerini görerek kapanışı 18,77’den gerçekleştirdi. Parite bu sabah erken kotasyonlarda 18,77 seviyesinden işlem görüyor. 103,18’den kapanış yapan dolar endeksi bu sabah 103,09 seviyesinde ve ABD 10 yıllıkları yüzde 3,53 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar/TL dün 18,74 – 18,82 dar bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda veri akışının sakin olduğu günde yurt içerisinde “Ödemeler Dengesi” raporu takip edildi. Kasım ayında cari denge 3,67mlr USD açık kaydederken, piyasada beklenti 3,83mlr USD'da bulunmaktaydı. Ocak – Kasım döneminde cari açık 41,8mlr USD olurken, yıllıklandırılmış cari açık 45mlr USD olarak gerçekleşti. Net hata ve noksan kalemine giriş devam ederken, Kasım ayında 899mn USD giriş gerçekleşti.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.78 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.878 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 12 OCAK

Ekonomi uzmanlarının 12 Ocak 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,78 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.