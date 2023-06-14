Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 14 Haziran 2023

Dolar 14 Haziran 2023 Çarşamba günü 23.67 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL kuru dünkü işlemleri yatay yönde hareket ile 23,63 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 23,22-23,77 arası hareket etti. Haftaya pozitif başlayan kurda son iki günlük işlemlerde yükseliş ivmesinin azalarak görünümün yataylaştığı görüldü.

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Önceki işlem gününde 23.6717 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.17 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 95.73 seviyesinde iken momentumu 117.75 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 23.67 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.367 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 14 HAZİRAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 14 Haziran 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 23.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 23,70 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 23,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.