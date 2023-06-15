Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 15 Haziran 2023

Dolar 15 Haziran 2023 Çarşamba günü 23.67 TL'den işlem görüyor. Haftaya pozitif başlayan dolar kuru son 3 günlük işlemlerde yükseliş ivmesinin azalarak görünümün yatay negatife döndüğü görüldü. Yukarı yönde uzun vadeli yükselen kanalın üst bandı önemli direnç olmaya devam ediyor.

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Dolar/TL kuru dünkü işlemleri 0,28% oranında düşüş ile 23,56 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 23,51-23,68 arası hareket etti. Geçtiğimiz işlem gününü satıcılı seyir ile kapatan Dolar Kuru, 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde 23.5639 TL seviyesinde günlük kapanış gerçekleştirdi.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 23.67 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.367 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 15 HAZİRAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 15 Haziran 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 23.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 23,70 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 23,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.