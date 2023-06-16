Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 16 Haziran 2023

Dolar 16 Haziran 2023 Cuma günü 23.67 TL'den işlem görüyor. Doların Euro karşısında güç kaybetmesi, Dolar/TL’yi aşağı yönde baskılıyor. Önceki işlem gününde 23.6597 seviyesinden kapanan Dolar/TL’nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.00 olarak gerçekleşti.

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Geçtiğimiz işlem gününü satıcılı seyir ile kapatan Dolar Kuru, 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde 23.6590 TL seviyesinde günlük kapanış gerçekleştirdi. Dolar Kuru üzerinde alıcılı seyrin devam etmesi halinde, direnç bölgesi olarak çalışabilecek seviyeler 25.00 TL seviyeleridir.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 23.67 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.367 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 16 HAZİRAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 16 Haziran 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 23.70 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 24,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 23,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.