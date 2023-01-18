Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 18 Ocak 2023

Dolar 18 Ocak 2023 Çarşamba günü 18.79 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL kuru dünkü işlemleri yatay pozitif yönde 18,79 seviyesinden tamamladı. Gün içi işlem aralığı 18,77-18,81 olurken, 18,80 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Teknik olarak 18,70 üzerinde kalmaya devam eden kurda yukarı yönlü hareket sınırlı da olsa devam etti.

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Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunun ABD Doları karşısında baskı gördüğü bir günde günün en zayıf para birimi yüzde 1,01 ile Rus Rublesi olurken günün en güçlüsü yüzde 0,39 ile Peru Solu olarak kaydedilmiştir. Türk Lirası yüzde 0,08 ile listenin zayıf tarafında yer almakla birlikte USDTRY analizin hazırlandığı şu sıralar 18,78 seviyesine yakın işlem görmektedir.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.79 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.879 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 18OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 18Ocak 2023 dolar yorumları: Dolar kuru ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,78 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.