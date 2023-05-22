Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 22 Mayıs 2023

Dolar, 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü 19.82 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL’de yukarı yönlü seyir sürüyor. Yatırımcılar 28 Mayıs’ta gerçekleşecek ikinci tur seçimleri beklerken piyasadaki belirsizlik fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

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Dolar/TL paritesi geçtiğimiz haftayı 1,19% oranında yükseliş ile 19,81 seviyesinden tamamlayarak tarihi zirvesini yeniledi. Hafta içinde 19.54-19.82 aralığında hareket etti. Seçim sonuçlarının kurdaki yansımaları resmi kurda hafif pozitif olarak devam etti. Serbest piyasada ise bankalar arası kura doğru geri çekilme görüldü.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 19.82 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.982 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 22 MAYIS 2023

Ekonomi uzmanlarının 22 Mayıs 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.90 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 20,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19,75 seviyesi destek olarak izlenebilir.