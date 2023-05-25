Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 25 Mayıs 2023

Dolar 25 Mayıs 2023 Çarşamba günü 19.92 TL'den işlem görüyor. Geçtiğimiz işlem gününü pozitif bir seyir ile kapatan Dolar Kuru, 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde 19.9004 TL seviyesinde günlük kapanış gerçekleştirdi.

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Önceki işlem gününde 19.9030 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.01 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 99.00 seviyesinde iken momentumu 101.93 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 19.92 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.992 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 25 MAYIS 2023

Ekonomi uzmanlarının 25 Mayıs 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.90 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 20,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19,75 seviyesi destek olarak izlenebilir.