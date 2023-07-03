Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 3 Temmuz 2023
Dolar, 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü 26.07 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta işlemler 25,2542-26,2457 bant aralığında artı yönde gerçekleşti. Bayram tatili nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu kurda haftalık bazda artış yüzde 2,90 oldu.
DolarTL bayram tatili sonrası ilk iş gününe geçtiğimiz haftaya kıyasla daha volatil başladı. 26 seviyesinin üzerinde haftaya merhaba diyen DolarTL son işlem gününe kıyasla %1'e yakın primli işlem görüyor.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 26.07 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 2.607 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 3 TEMMUZ 2023
Ekonomi uzmanlarının 3 Temmuz 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi yükseliş hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde seyretmeye devam ediyor. Teknik seviye olarak 26 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 26,15 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise kademeli olarak 25,75-25,00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.