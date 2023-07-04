Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 4 Temmuz 2023

Dolar, 4 Temmuz 2023 Salı günü 26.06 TL'den işlem görüyor. Kurda 26,00 TL etrafında dengelenme çabaları devam ediyor. Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 25,3680-26,7837 bant aralığında pozitif yönde hareket etti.

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Önceki işlem gününde 25.9769 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.11 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 88.54 seviyesinde iken momentumu 109.98 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 26.06 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.606 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 4 TEMMUZ 2023

Ekonomi uzmanlarının 4 Temmuz 2023 Dolar yorumları: Parite analiz yazılırken, 25,97 seviyesinde seyrediyor. Paritede yukarı yönlü hareket volatil bir biçimde devam ediyor. Teknik seviye olarak 26 seviyesi öne çıkmaya devam ederken, bu seviye üzerinde kalıcı olunması halinde 26,15 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise kademeli olarak 25,75-25,00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.