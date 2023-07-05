Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Temmuz 2023

Dolar 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü 26.09 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL kuru dünkü işlemleri 0,64% oranında yükseliş ile 25,94 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 25,36-26,78 arası hareket ederken 26,78 ile tarihi rekor yenilendi.

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Önceki işlem gününde 25.9926 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin pozitif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kayıp %0.03 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 88.37 seviyesinde iken momentumu 110.08 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 26.09 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.609 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 5 TEMMUZ 2023

Ekonomi uzmanlarının 5 Temmuz 2023 dolar yorumları: Kurda gün içerisinde 26,10TL seviyesi üzerinde 26,20TL ve 26,30TL direnç bölgelerini izleyeceğiz. Olası geri çekilmelerde 26,00TL ilk destek bölgesi, bu seviye altında fiyatlama için ise 25,90TL ve 25,80TL diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir.