Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 6 Temmuz 2023
Dolar 6 Temmuz 2023 Perşembe günü 26.09 TL'den işlem görüyor. Önceki işlem gününde 26.0522 seviyesinden kapanan Dolar/TL’nin pozitif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kayıp %0.09 olarak gerçekleşti.
Çıkış hareketi korunmakla birlikte kâr satışlarının etkisiyle son günlerde kısa vadeli yatay seyre dönmeye başladı. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 88.15 seviyesinde iken momentumu 110.53 seviyesinde.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 26.09 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 2.609 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 6 TEMMUZ 2023
Ekonomi uzmanlarının 6 Temmuz 2023 dolar yorumları: Parite analiz yazılırken, 26,06 seviyesinde seyrediyor. Teknik seviye olarak takip ettiğimiz 26 seviyesinin üzerinde kalınması görünüm adına önemli. Bu seviye üzerinde kalıcı olunması halinde 26,15 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise kademeli olarak 25,75-25,00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.