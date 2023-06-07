Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 7 Haziran 2023

Dolar 7 Haziran 2023 Çarşamba günü 22.92 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL’de yukarı yönlü seyir devam ediyor. Önceki işlem gününde 22.1964 seviyesinden kapanan Dolar kurunun negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç yüzde 2.88 olarak gerçekleşti.

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Yurt içi piyasalarda seçim belirsizliğinin kalması risk iştahını desteklerken Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevlendirilmesi ortodoks politikalara geçiş beklentisini gündeme getiriyor. Yabancı kurumlarda yayımlanan raporlara göre faizlerin %25 seviyelerine yükseltilme ihtimali yer alıyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 22.92 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.292 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 7 HAZİRAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 7 Haziran 2023 dolar yorumları: Yurtiçinde ise yeni kabine piyasa tarafından olumlu karşılanırken, bugün içeride hazine nakit dengesi, ABD tarafında ise dış ticaret dengesi açıklanacak. Gün içerisinde kurda 22,50TL üzerinde yükseliş hareketlerinin devamında 22,60TL ve 22,70TL direnç bölgelerini izliyor olacağız. Geri çekilmelerde ise, 22,30TL ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için 22,20TL ve 22,00TL diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir.