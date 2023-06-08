Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 8 Haziran 2023

Dolar 8 Haziran 2023 Çarşamba günü 23.36 TL'den işlem görüyor. Dolar TL tarafında yükseliş hareketi devam ediyor. Dün yüzde 7’ye varan yükseliş hareketi izlendi.

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Dolar/TL kuru dünkü işlemleri %7,74 oranında yükseliş ile 23,24 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 21,57-23,31 arası hareket etti. Son 7 işlem gününde ortalama %1 yükseliş yaşayan kur, dünkü hareketi ile birlikte seçim sonrası %16'dan fazla değer kazandı. Güne 21,57 seviyesinde yatay başlangıcın ardından yükseliş ivmesi günün ilk yarısında güçlenerek devam etti.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 23.36 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.336 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 8 HAZİRAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 8 Haziran 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 23.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 23,75 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 23,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.