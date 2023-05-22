Dolar/TL haftaya rekorla başladı

Dolar/TL bankalararası piyasada 20,18'e kadar yükseldi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun yapılacağı yeni haftaya rekorla başladı.

Sozcu.com.tr

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Dolar/TL, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylamasının yapılacağı yeni haftaya rekorla başladı.

Bu sabah bankalararası piyasada ilk kez 20 seviyesinin üzerini görerek 20,18’e kadar çıkan ve rekor kıran dolar/TL kuru, 19,8250 seviyesinde dengelendi.

Bu verilere göre, TL dolar karşısında seçim öncesine göre yüzde 1.24 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 5, yılbaşından bugüne ise yüzde 5.6 kayıp yaşadı.

Piyasalarda TL’nin daha çok değer kaybetmesi gerektiğine yönelik beklenti döviz talebini artırırken ekonomi yönetiminin istikrarlı TL olarak nitelediği bu sistemde rezerv kaybetmeye devam ediyor.

ERDOĞAN, FAİZİ DÜŞÜRMEYE DEVAM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta CNN International’a açıklamalarda bulunmuş ve yeniden seçilmesi halinde faizi düşürmeye devam edeceğini söylemişti.

Bu röportajın ardından CNN’de “Türkiye’nin büyük ekonomik kumarı devam edecek gibi görünüyor” başlığıyla yayımlanan analizde TL’nin baskı altında kalacağı ifade edilmişti.

‘TL BU YIL CİDDİ BASKI ALTINDA KALACAK’

Öte yandan, Capital Economics'ten James Reilly geçen hafta pazartesi günü yayınladığı bir notta, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde beklenmedik şekilde güçlü bir performans sergilemesi, ortodoks politikaya dönüşün her zamankinden daha uzak göründüğü anlamına geliyor. Sonuç olarak, Türk Lirası bu yıl ciddi bir baskı altında kalacak gibi görünüyor” ifadelerine yer verilmişti.

JPMorgan analistleri ise geçen hafta yaptıkları açıklamada “Türkiye'nin enflasyonu düşürmesi, finansal istikrarı koruması ve ekonomiyi seçimlerin sonuçları ne olursa olsun sürdürülebilir bir büyüme yoluna sokması gerekecek” demişti.

Ülkenin görünümünün ekonomik politikalardaki dönüşüme bağlı olduğu belirtilen açıklamada “Politikalar daha fazla ortodoksiye kaydırılırsa, enflasyonu düşürme süreci daha hızlı olacaktır” ifadeleri yer almıştı.

SEÇİMDE İKİNCİ TUR VE OĞAN İZLENECEK

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda yürütülen kampanyaya göre söylemini daha da sertleştirerek “Vatanını seven sandığa gelsin” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise mecliste sahip oldukları çoğunluğun önemini vurgularak yasama ve yürütmedeki istikrarın önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oyların yüzde 5.2’sini alan Sinan Oğan, ikinci tur için tutumunu bugün düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak.

Bugün iç veri gündeminde Mayıs ayı tüketici güven endeksi ve Nisan merkezi yönetim brüt borç stoku yer alıyor. Hafta kalanında TCMB faiz kararı da izlenecek.

Wall Street vadeli kontratları ABD borç tavanına dair müzakerelerin geçen hafta hız kesmesinin ardından yön bulmakta zorlandı. (SOZCU.COM.TR, REUTERS)

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