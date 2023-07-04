Dolar/TL tarihi zirveye yakın seyrediyor

Merkez Bankası (TCMB) kademeli faiz artışları devam edecek mesajı verirken dolar/TL 26'nın üzerinde hareket ediyor.

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Merkez Bankası (TCMB) kademeli güçlendirecek parasal sıkılaştırmanın enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana kadar devam edeceği mesajı verirken dolar/TL 26’nın üzerinde rekora yakın seviyelerde hareket ediyor.

Kur korumalı mevduat dönüşlerinin yoğun şekilde devam etmesiyle birlikte döviz likidite ihtiyacının karşılanması için dün kamu bankaları üzerinden 1 milyar dolar tutarında döviz satış yapıldı.

Kamu kontrollü piyasa düzenine ilişkin regülasyonların hâlâ devrede olmasına karşın bankacılar ve yetkililer TCMB’nin haziran ayının üçüncü haftası itibarıyla rezervlerini döviz politikasında kullanmayı “tamamen bıraktığına” dikkat çekiyorlar. Süreç TCMB rezervlerini belirgin artırırken TL büyük bölümü seçim sonrası olmak üzere bu yıl yüzde 28’in üzerinde değer kaybı yaşadı.

BANKACILAR 1 MİLYAR DOLAR ARTIŞ HESAPLADI

TCMB net uluslararası rezervleri kur seviyesi belirleme amaçlı rezerv satışlarına son verilmesiyle 23 Haziran ile sona eren haftada 8.7 milyar dolar ile veri tarihinin en büyük artışını kaydederek 9.2 milyar dolara yükseldi.

Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu üç bankacı piyasaların 1.5 gün açık olduğu geçen hafta net rezervlerde yaklaşık 1 milyar dolar artış gerçekleştiğini hesapladı.

Net rezervler 2 Haziran’da -5.7 milyar dolara inerek 2002 yılında başlayan veri serisinin en düşük değerini almasından bu yana geçen üç haftada 14.9 milyar dolar toparlandı.

TCMB geçen bir yılda devreye aldığı önlemlerle ihracatçıların satmak zorunda olduğu dövizleri rezervine kattığı için yılda 100 milyar dolara yakın rezerv elde edebiliyor. Seçimler öncesi bu tutarın tamamı hatta bazen daha fazlası TL’nin değerine etki edecek şekilde piyasaya satılıyordu.

TCMB’nin ihracat haricinde turizim sektörünün kendi isteği ile bozdurduğu döviz tutarı, yabancıların konut ve vatandaşlık edinimi kaynaklı düzenli rezerv gelirleri ve yabancı ülkelerden sağladığı swap ve mevdutları da bulunuyor. Bankacıların hesaplamalarına göre piyasaya dünkü gibi likidite sağlanmayan her işlem gününde bankanın net döviz pozisyonu 1 ila 1.5 milyar dolar artıyor.

Dolar/TL bu adımların ardından 26.11 ile yeni tarihi zirveyi gördü. Faiz kararından bugüne TL, dolar karşısında yaklaşık yüzde 10, Haziran ayında ise yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Kur bu sabah saat 09.33’te 26.03 seviyesindeydi.

FAİZ ARTIŞLARI ENFLASYON DÜŞENE KADAR SÜRER

TCMB politika faizini yüzde 8.5’ten yüzde 15’e yükselttiği 22 Haziran tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin dün yayımladığı mesajlar da PPK özetleri metnini neredeyse baştan sona değiştirmiş oldu.

PPK özetlerinde mevcut para politikası çerçevesinin enflasyon görünümü ve yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında yüzde 5 enflasyon hedefini gerçekleştirmekten “çok uzak” olduğu belirtildi.

Faiz artışını “ilk adım” olarak değerlendiren TCMB sıkılaştırma sürecinin enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar devam edeceğini belirtti. TCMB makro çerçevede de kademeli sadeleşme sinyali verdi. (REUTERS)

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