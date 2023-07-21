Dolar/TL tarihi zirveye yakın seyrediyor

Dolar/TL bu hafta 27,05 zirvesine yükseldikten sonra dalgalı bir seyir izlese de zirve seviyelerine yakın kaldı. TL yüzde 20'si haziran ayında olmak üzere, bu yıl dolar karşısında yüzde 30,8 değer kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini beklentilerin altında artışla yüzde 17,5’e yükselterek sıkılaştırmanın kademeli devam edeceği mesajının ardından tarihi zirvelere yakın yatay seyrediyor.

TCMB, kademeli faiz artışlarının etkisini artıracak zorunlu karşılık başta olmak üzere ek adımlar açıkladı. TL zorunlu karşılıkta kur korumalı mevduata (KKM) yönelik değişiklikle, 500 milyar TL’ye yakın likidite kalıcı çekilecek.

Bu adım KKM’de diğer TL mevduattan farklı olarak tüm vadelerde yüzde 15 zorunlu karşılık ile sağlandı. Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

‘YURT DIŞINDAN GELEN KAYNAĞI İHRACATA KANALİZE EDECEĞİZ’

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye çıkarılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek reeskont kredilerindeki artışa yönelik Twitter paylaşımında, “İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurt dışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz” dedi.

PPK metninde dün dış finansman koşullarının “belirgin iyileşme” gösterdiğine dikkat çekilmişti.

Ekonomistler faizlerin beklentilerin altında artışının sağlıklı bir normalleşme politikasına ilişkin soru işaretlerini artırdığına dikkat çektiler.

PİYASANIN FAİZLERDE ERDOĞAN ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Ekonomi yönetimi her ne kadar risk analizlerinin kademeli bir anlayışı gerektirdiğini söylese de, piyasalar faizlerin siyasi çekinceler nedeniyle düşük kaldığından endişe ediyor ve değişimi “yavaş” buluyor.

Piyasalar, seçim sonrasında kamu kontrollü bir yapıdan serbest politikalara doğru geçişte, önemli bir bileşen olarak gördükleri para politikasında nasıl bir patika tercih edileceğini anlamaya çalışıyorlar.

TCMB, “Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir” dedi.

TÜFE’DE MAYIS 2024’TE ZİRVE BEKLENİYOR

Ancak piyasalarda TÜFE’nin yılsonunda yüzde 60’a doğru yükseliş gösterecek olması ve bu süreçte sıkılaştırmanın kademeli yapılyor olması nedeniyle enflasyonda kısa vadede iyimser bir beklenti bulunmuyor. JPMorgan TÜFE’nin Mayıs 2024’te yüzde 64’e çıkarak zirve yapmasını bekliyor.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, “Faizlerde atılan ikinci adımın ilkine göre daha sınırlı olması nihai politika faizine ilişkin beklentileri de aşağı çekecektir. Bu belirsizliklerin yeni enflasyon tahminlerinin ve para politikası stratejisinin açıklanacağı Enflasyon Raporu ile bir miktar daha azalmasını umuyoruz” dedi.

Uzun vadeli TÜFE tahmini içerecek olması ve faiz kararının da geride kalıyor olması nedeniyle piyasa önümüzdeki hafta enflasyon raporuyla birlikte yapılacak açıklamaları da takip edecek. Ancak daha kapsamlı ekonomi uygulamaları için Eylül ayındaki Orta Vadeli Program öne çıkıyor.

TL SENE BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 30,8 DEĞER KAYBETTİ

TCMB’nin 2023 sonu için TÜFE tahmini yüzde 22,3 seviyesinde bulunuyor.

TL’deki değer kaybı ve vergi artışlarının etkisiyle TÜFE’de temmuzda çift haneye yakın artış beklenirken, yılsonu TÜFE beklentileri de yukarı revize ediliyor.

Dolar/TL bu hafta 27,05 zirvesine yükseldikten sonra dalgalı bir seyir izlese de zirve seviyelerine yakın kaldı. TL yüzde 20’si haziran ayında olmak üzere, bu yıl dolar karşısında yüzde 30,8 değer kaybetti.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, Tesla ve Netflix’in açıkladıkları bilançoların ardından ABD teknoloji hisselerindeki düşüşü izleyerek gerilerken, dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirileri başlıca merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı hafta öncesinde kazanımlarını korudu.

Yatırımcılar Fed’in temmuzda son bir faiz artırımına gitmesinin ardından sıkılaştırmayı bırakacağını düşünüyor ve Fed’in Kasım ayına kadar faizleri bir kez daha artırmasına sadece yüzde 33 olasılık veriyorlar. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Ünlü ekonomistten Fed tahmini

İlginizi Çekebilir KKM'ye yüzde 15 zorunlu karşılık geldi

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

İlginizi Çekebilir Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı