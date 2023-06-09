Dolar/TL’de artış devam ediyor

Dolar/TL'de bugün 23,50 seviyesi de aşıldı. Çarşamba günü kamu müdahalesinin geçici olarak durdurulmasıyla dolar karşısında yüzde 7 değer kaybeden TL'de, dün kamu müdahalesi tekrar devreye alınmıştı.

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Dolar/TL 23,54 zirvesinde kamu kontrollü bir yapıdan serbestliğe geçişin ara dönemini yaşarken piyasaların değişim için yakından izledikleri Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı ataması da tamamlandı.

TCMB’nin ilk kadın başkanı olan Gaye Erkan’ın ataması, uluslararası finans çevrelerinin “saygı duyduğu” Mehmet Şimşek’in kabineye Hazine ve Maliye Bakanı olarak dahil olmasını takip etti.

Son beş yıldaki dördüncü başkan olan Erkan’ın Wall Street ve ABD şirket yönetim kurullarını kapsayan kariyerinde para politikası deneyimi yer almadığı için piyasalar uygulanacak politikalara ilişkin mesajlar da bekliyor. Piyasa yine de Erkan’ın TCMB’yi “rasyonel” politikalara yeniden döndürecek isim olarak görüyor.

Seçimlerin ardından sürdürülemez eleştirilerinin odağı olan ekonomi programları da dahil ekonomideki sorunlarla mücadele etmek için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı olarak Şimşek’i atamıştı.

Şimşek ise bu haftaki mesajlarında ilk önceliğini “ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamak” demişti.

Piyasa TCMB’de yeni başkan ataması ekonomiye bakış açısındaki değişimin önemli bir parçası olarak gördükleri için bekliyordu.

ABD’de bankacılık sektöründe üst düzey pozisyonlarda çalışan Erkan görevi Şahap Kavcıoğlu’ndan devraldı. Kavcıoğlu ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı’na getirildi.

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlanırken TCMB ve BDDK’nın devir teslimlerinin de bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

TL’DE SERBESTLİĞE DOĞRU GEÇİŞ

İşlemciler döviz kamunun yön belirleyici olduğu bir yapıdan daha serbest bir yapıya hafta boyunca bir geçiş dönemi yaşadığına dikkat çekiyorlar.

Bu dönemde döviz piyasasında Pazartesi Salı Perşembe ve bugün farklı bir yapı, Çarşamba günü ise farklı bir yapı oluştu. Kamu belirleyiciliğinde rol oynayan protokoller Çarşamba günü hiç kullanılmazken bu piyasada sınırlı da olsa endişe yaratarak CDS’e etki etti. Seçim sonrası normalleşme beklentileriyle 200 baz puan gerileyen CDS tepkiyle 30 baz puan yükseldi.

Dolar/TL’de yeni zirve 23,54 oldu. Önceki gün dolar karşısında yüzde 7 değer kaybeden TL dün günü yatay tamamladı. Bugün ise TL güne dünkü kapanışa göre yüzde 1,8 değer kaybı ile başladı. TL seçimlerin ilk turu öncesine göre yüzde 16,8 değer kaybederken, yılbaşından bugüne kayıp yaklaşık yüzde 20,5 oldu. TL’nin son beş yıllık kaybı ise yüzde 80’in üzerinde.

POLİTİKA VE ATAMALAR BEKLENİYOR

Bankacılar, kamunun yön belirleyici olduğu ve rezervler ile seçim öncesi olması gerekenden daha değerli tutulan TL’nin normalleşme sinyalleri gösterdiğini belirtirken hâlâ yapılması gereken çok fazla düzenleme değişiklik olduğuna da dikkat çekiyorlar.

Piyasalar 22 Haziran’daki faiz kararı öncesi PPK üyelerindeki düzenleme kurumlarındaki, Türkiye Varlık Fonu ve kamu bankaları yönetimlerindeki olası değişiklikleri izlemeye devam ediyor.

İşlevsel bir piyasayı ve yurtiçinde ve yurtdışında yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek için çok önemli bir unsur olan para politikası seyrinin netleşmesini istiyorlar.

Enflasyonun eleştirilen TÜİK ölçümlerine göre yüzde 40’ın hafif altında bulunması ve politika faizinin yüzde 8,5 seviyesinde olması, Türkiye’nin dünya genelindeki büyük ekonomiler arasında açık ara en düşük “reel” faiz oranına sahip olduğu anlamına geliyor.

Erdoğan’ın alışılagelmiş ekonomi politikalarına daha önce de yöneldiği ancak hızlı bir şekilde karar değiştirdiğine de dikkat çeken analistlere göre Şimşek’e ne kadar bağımsızlık tanınacağı ve görevde kalacağı süre ise endişe kaynağı olarak öne çıkıyor.

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