Dolar/TL’de kademeli artış sürüyor

Dolar/TL'de günlük sınırlı değişimlerle kademeli yükseliş devam etti. Kur bu sabah güne 27,75 seviyesinde başladı.

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TL, eylül başından bu yana süregelen sınırlı günlük kayıplarını devam ettirirken piyasalarda, jeopolitik endişeleri artıran İsrail-Filistin gerilimi ile ABD TÜFE verileri takip edilecek.

Asya borsaları, piyasaların ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikasında gevşeme yanlısı açıklamalarının devam etmesinin ardından ABD’de faiz oranlarının zirveyi görmüş olduğu değerlendirmesiyle yükseldi.

İşlemciler, para politikasına ilişkin daha fazla ipucu için günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD tüketici fiyatları verisini izleyecekler.

SENE BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 32,55 DEĞER KAYBI

Hamas’ın İsrail’e Cumartesi günü düzenlediği saldırının ardından jeopolitik endişeler piyasa gündemine daha çok yer almaya başladı. Üst düzey bir Türk yetkili Türkiye’nin, Hamas’ın elindeki sivil esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için müzakere yürüttüğünü de söyledi.

Dolar/TL’de günlük sınırlı değişimlerle kademeli yükseliş devam etti. Kur bu sabah güne 27,75 seviyesinde başladı.

Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 32,55 değer kaybetti. Kur üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL’nin değer kaybı yüzde 25,35 seviyesinde.

Bugün iç veri gündeminde Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka, döviz rezervi, menkul kıymet hareketleri yer alıyor. Bankacıların hesaplamaları geçen hafta net rezervlerin yatay bir seyir izlediği brüt rezervlerin ise 0,5 ila 1 milyar dolar arasında arttığını gösteriyor.

ŞİMŞEK VE ERKAN MARAKEŞ’TE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Gaye Erkan Dünya Bankası-IMF yıllık toplantıları için Fas Marakeş’te bulunuyor.

Geçen hafta Londra’da temaslarda bulunan Şimşek bugün ve yarın Dünya Bankası-IMF yıllık toplantılarının çeşitli oturumlarında konuşacak. Erkan’ın Fas programında ise Blackrock, JPMorgan, Deutsche Bank ve merkez bankası başkanlarını da içeren görüşmeler yer alıyor.

Ekonomi yönetimi bu görüşmelerde ekonomi programını anlatarak yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmeyi hedeflerken yabancı yatırımcıların da son dönemde Türkiye piyasalarına ilgisi artıyor.

PARİS, ABU DABİ, DOHA VE RİYAD’A DA GİDECEK

Şimşek 19 Ekim’de ise Paris’te yatırımcılarla görüşecek ardından ise Abu Dabi, Doha ve Riyad’a gidecek. Şimşek BAE ile 50 milyar dolarlık yatırım programının ilk somut adımlarının da bu ziyarette atılacağını söyledi.

Henüz Türkiye’ye yönelik sermaye girişleri oldukça sınırlı aşamada. Şimşek progran erken aşamasında olunması nedeniyle bunun doğal olduğunu belirterek “Önümüzdeki dönemde yurtdışından fon akışının yoğunlaşmasını bekliyoruz” dedi.

Yabancı yatırımcılar en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz artırımına rağmen yüksek seyreden enflasyon karşısında ne kadar sabırlı olacağından endişe ediyor. (REUTERS)

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