Dolar/TL’de sınırlı artış sürüyor

Dolar/TL sınırlı değişimlerle 29 rekoruna doğru yükselişini sürdürürken TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 35,1 değer kaybetti.

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Dolar/TL sınırlı değişimlerle 29 rekoruna doğru yükselişini sürdürürken, haftanın en önemli gündemi olarak beklenen Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı bugün 14.00’da açıklanacak.

TCMB’nin politika faizinde beklenen 250 baz puanlık artışın yanısıra son iki ayda sınırlı değişim yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde yer alabilecek yeni mesajlar da yakından izlenecek. Bankacılar PPK metninde yeni likidite adımlarına yönelik mesaj bekliyorlar.

MEVDUAT FAİZLERİ ARTTI

KKM hariç tutulduğunda TL cinsi mevduatın bankacılık sektöründeki toplam mevduata oranı son üç ayda 7 puan yükselişle yüzde 38’i aştı. Mevduat getirisi üç ay vadede ortalama yüzde 46’ya tırmandı. Ekonomi yönetimi mevduattaki dolarizasyonu kademeli olarak azaltmak istese de, ortaya çıkan TL likidite dönem dönem mevduat faizlerindeki yükselişin durmasına neden oluyor.

Oluşan likidite TCMB’nin attığı zorunlu karşılık adımlarla piyasadan çekiliyor. Bu kapsamda 1 trilyon TL likidite genel seçimlerden bugününe çekildi. Piyasa bugün veya takip eden günlerde TCMB’den yeni likidite adımlarına yönelik mesaj bekliyor.

Mayıs ayındaki genel seçim öncesi 700 baz puana ulaşan CDS’te alışılagelmiş politikalara doğru geçişle birlikte başlayan düşüş 350 baz puanın altına doğru hızlandı. Geçen haftayı 356/361 baz puandan tamamlayan Türkiye’nin risk primi göstergesi 5 yıllık CDS bu hafta da düşüşünü sürdürerek dün günü 337/343 seviyesinde tamamladı.

Küresel piyasalarda Japonya ve ABD’deki tatiller nedeniyle durgunluk görülürken dolar kazanımlarını korudu.

TL’NİN DOLAR KARŞISINDAKİ KAYBI YÜZDE 35’İ AŞTI

Dolar/TL bu sabah güne 28,82 civarında başlarken TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 35,1 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL’deki değer kaybı ise yüzde 28,1 oldu.

Reuters anketine göre, dezenflasyonda kararlılık mesajı veren Merkez Bankası’nın bir haftalık repo faizini bugün 250 puan artışla yüzde 37,5’e çekerek sıkılaştırma adımlarına devam etmesi bekleniyor.

TCMB Haziran’da 650 baz puan, Temmuz’da 250 baz puan, Ağustos’ta 750 baz puan, Eylül ve Ekim’de 500’er baz puan olmak üzere beş toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı. Bu ay faiz artışının devam etmesi ancak hızının 250 baz puana yavaşlaması genel beklentiyi oluşturuyor.

Reuters anketinde 250 baz puandan daha düşük bir artış beklentisi bulunmuyor. Ankette 250 baz puandan daha yüksek artış beklentileri yer alsa da bu tahminler azınlıkta. 16 ekonomist 250 baz puan, bir ekonomist 300 baz puan, bir ekonomist 350 baz puan ve üç ekonomist 500 baz puan faiz artışı bekliyor.

TCMB son olarak enflasyon görünümünde belirgin iyileşme başladığını söylemek için “erken” olduğunu ancak aylık bazda enflasyonda yavaşlamanın başladığına dikkat çekmişti.

TÜFE’nin yüzde 70-75 civarında Mayıs 2024’te zirve yapması, daha sonra “baz etkisi, para politikasının birikimli etkileri, TL mevduata geçişin devamı, iç talep soğuması, kur, rezerv artışı” gibi etkenlerin toplam etkisiyle TCMB enflasyonda “hızlı bir iniş” başlayacağını öngörüyor.

TCMB’nin 2024 sonu TÜFE beklentisi yüzde 36 seviyesinde. Piyasanın enflasyon tahminleri bu yıl sonu ve Mayıs 2024’teki zirve için benzer ancak önümüzdeki yıl sonu için piyasanın enflasyon beklentisi hala yüzde 45’e yakın.

Bugün ayrıca TCMB’nin 14.30’da açıklanacak haftalık verileri de takip edilecek. Öncü veriler toplam döviz rezervlerinde seçim sonrası başlayan artış trendinin geçen hafta 6 milyar dolar ile devam ettiğini gösteriyor.

Bankacılar, toplam rezervlerin 134,5 milyar dolara yükseleceğini, bunun da Eylül 2014’ten veri en yüksek veriye işaret ettiğini hesapladılar. Geçen haftaki değişim de dahil edildiğinde, haziran başından geçen hafta Cuma gününe toplam rezervlerde yaşanan artış 36 milyar dolara ulaşacak. Resmi veri bugün saat 14.30’da açıklanacak. (REUTERS)