Dolar/TL’de sınırlı yükseliş sürüyor

Dolar/TL sınırlı değişimlerle 29 rekoruna doğru yükselişini sürdürürken TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 34,8 değer kaybetti.

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Dolar/TL sınırlı değişimlerle 29 rekoruna doğru yükselişini sürdürürken bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı ile Hazine ekim ayı borç stoku verileri takip edilecek.

Merkez Bankası’nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı haftanın en önemli gündemi olarak öne çıkıyor. TBMM’de İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin ertelenen görüşmeler ile birlikte bugün gerçekleşecek Dışişleri Bakanlığı TBMM bütçe görüşmeleri de izlenecek.

TCMB’nin piyasa katılımcıları anketinde, yüzde 35 seviyesindeki politika faizinin bu hafta yüzde 37,8’e, üç ay sonra ise yüzde 40’a yükselmesi bekleniyor.

Genel seçimler sonrası cumhurbaşkanı desteğiyle beş ayda politika faizinde 2,650 baz puan artışa giden TCMB, sıkılaştırmanın süreceği, dezenflasyonu sağlamada kararlı olduğu mesajı veriyor.

TCMB güncel mesajlarında enflasyon görünümünde belirgin iyileşme başladığını söylemek için erken olduğunu ancak aylık bazda enflasyonda yavaşlamanın başladığına dikkat çekiyor.

TÜFE’nin yüzde 70-75 civarında Mayıs 2024’te zirve yapacağını daha sonra baz etkisi, para politikasının birikimli etkileri, TL mevduata geçişin devamı, iç talep soğuması, kur, rezerv artışı gibi bütünsel etkisiyle TCMB enflasyonda “hızlı bir iniş” başlayacağını öngörüyor.

TL’NİN DOLAR KARŞISINDAKİ KAYBI YÜZDE 34,8

Dolar/TL bu sabah güne 28,72 civarında başlarken TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 34,8 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL’deki değer kaybı ise yaklaşık yüzde 28 oldu.

Türkiye’nin kredi iflas takası priminde (CDS) ay başında jeopolitik endişlelerin de etkisiyle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş geçen hafta yerini belirgin düşüşe bıraktı. 5 yıllık CDS haftayı 356/361 baz puandan tamamladı. Genel seçimler döneminde 700 baz puana kadar yükselen CDS geçen hafta 350 baz puanın altını test etti.

KÜRESEL PİYASALAR

Bu hafta gerçekleşecek Black Friday indirimleri, tüketici odaklı ABD ekonomisinin gücü konusunda gösterge olacak. Öte yandan bu hafta Şükran Günü tatili nedeniyle piyasalarda işlem hacimleri düşecek.

Bu hafta ABD’de açıklanacak fazla bir ekonomik veri olmasa da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini ikinci kez sabit tuttuğu son toplantısının yarın yayımlanacak tutanakları yetkililerin ne düşündüklerine dair ipucu sunacak.

Piyasalar aralıkta ya da gelecek yılda bir faiz artırımı gerçekleştirilmesi olasılığı olmadığını düşünürken mart ayında faiz indirimlerinin başlaması olasılığını yüzde 30 olarak fiyatlıyorlar. Vadeli işlemlere göre, 2024 yılında toplam 100 baz puan faiz indirimine gidileceği bekleniyor. (REUTERS)

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