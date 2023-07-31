Dolar/TL’de yatay seyir

Dolar/TL, tekrar yükselişe geçmesi beklenen temmuz enflasyonunun açıklanacağı haftaya yatay seyrini koruyarak başladı.

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TCMB’nin geçen hafta enflasyon tahminlerini piyasa beklentileri seviyesine yükseltmesinin ardından gözler bu hafta açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine çevrilirken, dolar/TL 27’ye yakın seyreden yatay seyrini sürdürüyor.

Bu hafta perşembe günü açıklanacak TÜFE’nin temmuzda aylık yüzde 9.1 artması, yıllık bazda ise yeniden yükselişe geçerek yüzde 47.3’e çıkması bekleniyor. Seçimlerin ardından TL’de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarının etkisi ile enflasyonda sekiz aylık düşüş sonrasında yeniden yükseliş bekleniyor.

TL DEĞER KAYBEDİYOR

Dolar bu sabah 08.44 itibarıyla, son iki haftadır yatay seyrini sürdürerek 26.9645 seviyesinde işlem görüyor. Haziran ayında yüzde 20 değer yitiren TL’nin temmuz başından bu yana kaybı ise yüzde 3.7 civarında.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, geçen hafta açıkladığı enflasyon raporunda, enflasyonun gelecek yılın ikinci çeyreğinde yüzde 60’a yakın seviyede zirve yaptıktan sonra kalıcı olarak düşüşe geçecek bir politika seti oluşturduklarını ve bu dönemde bir geçiş süreci olması gerektiğini söyledi.

Önceki yönetim döneminde ekonomistlerin ve yatırımcıların varsayımlarıyla ters projeksiyonlarda bulunan TCMB’nin yeni yönetim altında verdiği tahminler ve mesajlar gerçekçi olarak nitelenirken Erkan’ın enflasyon baskılarının gücünü kabul etmesi yabancı yatırımcılarda da memnuniyet yarattı.

Geçen haftanın bir diğer önemli gelişmesi de, cuma günü TCMB’ye üç yeni başkan yardımcısının atanması oldu. Buna göre Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken yerlerine Cevdet Akçay, Fatih Karahan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

BU HAFTA İZLENECEK VERİLER

Bu hafta ayrıca, bugün açıklanacak ağustos-ekim dönemi Hazine iç borçlanma stratejisinin yanı sıra, temmuz ayı İTO perakende fiyatlar ve dış ticaret dengesi ile, imalat PMI verileri de yakından izlenecek.

Yurt dışı piyasalara bakıldığında da, önemli ekonomik veriler, merkez bankalarının faiz kararları ve Amazon ve Apple’ın bilançolarının açıklanacağı bu hafta Asya borsalarının yükselerek temmuzu artıda kapatması bekleniyor.

Öte yandan yatırımcılar Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) cuma günü beklenmedik şekilde tahvil getirileri üzerindeki kontrolleri gevşetme kararını değerlendiriyor. Japonya’nın 1 yıllık devlet tahvillerinin getirileri bugün yüzde 0.6 yükselse de hâlâ yeni belirlenen yüzde 1 tavan seviyesinin altında.

Bu hafta ABD’de açıklanacak veriler arasında üretim ve hizmet sektörlerine yönelik ISM imalat endeksi, temmuz tarım dışı istihdam verileri yer alırken Avrupa’da ise enflasyon verisi izlenecek.

İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) bu hafta faizleri en az 25 baz puan yükseltmesi bekleniyor. (REUTERS)

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