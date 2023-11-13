Dolar/TL’de yeni zirve

Dolar/TL kuru güne 28,56 seviyesindeki tarihi zirvelerinde günlük sınırlı yükseliş eğilimine devam ediyor.

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Dolar/TL tarihi zirvelerinde günlük sınırlı yükseliş eğilimine devam ederken, piyasalarda ödemeler dengesi verileri, Hazine ihaleleri ile yargı bağımsızlığı endişeleriyle iç siyasi gelişmeler takip ediliyor.

Reuters anketine göre cari işlemler dengesinin eylül ayında ticaret açığındaki daralma ve turizm desteğiyle 1,37 milyar dolar fazla vermesi beklenirken, 2023’ün tamamı için cari açık beklentisi 47,1 milyar dolar seviyesinde oluştu.

Merkez Bankası (TCMB) ilki 11 Ocak 2024’te New York’ta gerçekleştirilecek yatırımcı günleri düzenleyecek. Yatırımcı günleri kapsamında, enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılarak, teknik sorular da yanıtlanacak.

KURDA YENİ ZİRVE

Dolar/TL’de bu sabah kur güne 28,56 zirvesinden başladı. TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 34,5 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL’deki değer kaybı ise yüzde 27,5 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine’nin geçen hafta gerçekleştirdiği ihaleler tahvil bono piyasasının kamu kontrolünden yeniden serbest piyasaya doğru ilerlediğini gösterdi. İhalelerden 2 yıllık gösterge tahvilde bileşik getiri, bankalara zorunlu olarak tahvil aldıran regülasyonlarla gerilediği tek haneli seviyelerden yüzde 42,18’e kadar yükseldi.

Mayıs ayında gerçekleşen iki seçim arasında yabancı payındaki rekor düşüşe rağmen TCMB regülasyonlarıyla yüzde 8,6 civarına kadar gerileyen bileşik getiri aradan geçen yaklaşık altı ayda 33 puandan fazla yükselmiş oldu. TCMB’nin geçen ay bankalara tahvil yükümlülüğü getiren regülasyonların önemli bölümünü kaldırması ve faiz artışları TL cinsi bono piyasasını yeniden serbestleşmeye doğru götürüyor.

Hazine bugün beş yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin ilk ihracını, yedi yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihracını bugün gerçekleştirecek.

Bu hafta Hazine üç ihale ve bir doğrudan satış ile Kasım borçlanma programını tamamlayacak.

İç veri gündeminde bu hafta bütçe, Finansal İstikrar Raporu ile piyasa katılımcıları anketi sonuçları öne çıkıyor.

YARGI TARTIŞMASI PİYASANIN GÜNDEMİNDE

Yargıtay’ın bugüne kadar benzeri görülmemiş bir adım atarak, TİP Milletvekili Can Atalay’ın tahliyesine karar veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararıyla yargıya güven endişesi alevlendi; analistlere göre oluşturulmaya çalışılan uluslararararası yatırımcı güveni tartışmaya açıldı.

Erdoğan hafta sonu yaptığı açıklamada, bireysel başvuruyla ilgili yasal düzenlemeye gitmenin zor olmadığını ancak sorunun böyle çözülemeyeceğini belirterek sürecin yeni anayasaya olan ihtiyacı gösterdiğini söyledi.

Türkiye’nin kredi iflas takası priminde (CDS) jeopolitik endişlelerle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş son günlerde yerini düşüşe bıraktı. 5 yıllık CDS Cuma günü 377/383 baz puandan tamamladı. (REUTERES)

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