Dolar/TL’de yeni zirve

Dolar/TL bu sabah güne 28.65 civarında başladı. TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 34.7 değer kaybetti.

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Dolar/TL tarihi zirvelerinde günlük sınırlı yükseliş eğilimine devam ederken, bugün ekim ayı bütçe gerçekleşmeleri ile küresel piyasalar takip edilecek.

Beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verileri küresel risk iştahını artırırken dışarıda ABD ÜFE verileri öne çıkıyor.

Piyasalarda yargı bağımsızlığı endişeleriyle iç siyasi gelişmeler de geçen haftadan beri takip ediliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Anayasa Mahkemesinin kapatılması ya da yeniden yapılandırmasını istedi. Bugün TBMM’de AKP grup toplantısı yapılacak.

HAZİNE KASIM AYI BORÇLANMA PROGRAMI

Hazine dün gerçekleştirdiği iki borçlanma ile kasım ayı programını tamamladı. Kasımda 78 milyar TL borçlanma öngören Hazine aylık programını öngörülerine yakın borçlanma ile tamamladı.

Hazine’nin geçen hafta ve dün gerçekleştirdiği ihaleler tahvil bono piyasasının kamu kontrolünden yeniden serbest piyasaya doğru ilerlediğini gösterdi.

Mayıs ayında gerçekleşen iki seçim arasında yabancı payındaki rekor düşüşe rağmen TCMB regülasyonlarıyla yüzde 8.6 civarına kadar gerileyen 2 yıllık gösterge tahvilde bileşik getiri aradan geçen yaklaşık altı ayda 33 puandan fazla yükselmiş oldu.

TCMB’nin geçen ay bankalara tahvil yükümlülüğü getiren regülasyonların önemli bölümünü kaldırması ve faiz artışları TL cinsi bono piyasasını yeniden serbestleşmeye doğru götürüyor.

TL’NİN 11 AYLIK DEĞER KAYBI YÜZDE 34,7

Son dönemde yabancı yatırımcılar TL tahvil piyasasının gelecek sene yeniden büyük bir yabancı ilgisi göreceğine dair görüş açıklamaya devam ediyor. Deutsche Bank, Türkiye’nin TL cinsi tahvillerinin gelecek yıl gelişmekte olan ülkelerdeki lokal para birimi tahvilleri arasında en iyi performansı gösterenlerden olmasını bekliyor.

Dolar/TL bu sabah güne 28.65 civarında başladı. TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 34.7 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL’deki değer kaybı ise yüzde 27.7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin kredi iflas takası priminde (CDS) jeopolitik endişelerle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş son günlerde yerini düşüşe bıraktı. 5 yıllık CDS dün günü 370/375 baz puandan tamamladı.

Haftanın kalanında iç gündemde yarın TCMB Finansal İstikrar Raporu ile cuma günü piyasa katılımcıları anketi öne çıkıyor. (REUTERS)

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