Dolar/TL’de yeni zirve

Dolar kuru yeni güne 28,47 ile zirve seviyeden başladı. TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 34,3 değer kaybetti.

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Dolar/TL tarihi zirvelerinde günlük sınırlı yükseliş eğilimine devam ederken piyasalarda bugün 2 ve 10 yıl vadeli gösterge tahvil ihaleleri ile veri gündemi takip edilecek.

Türkiye’nin kredi iflas takası priminde (CDS) jeopolitik endişelerle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş geçen hafta son buldu. 5 yıllık CDS küresel risk iştahındaki artışın da etkisiyle dün 369/374 baz puanda gerileyerek tamamladı.

Üç bankacı geçen hafta toplam rezervlerin 1.6 ile 1.9 milyar dolar arasında arttığını, net rezervlerin ise 0.2-0.4 milyar dolar düştüğünü hesapladı.

Hesaplamalar ile gerçekleşmeler son dönemde oldukça yakın oluşuyor. Resmi veri bu hafta Perşembe günü açıklanacak.

TİCARET BAKANI KUVEYT’TE OLACAK

İç veri gündeminde bugün ekim ayı Hazine nakit dengesi yer alıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AKP MKYK toplantısına katılacak.

Sanayi Bakanlığı bütçesi mecliste görüşülecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt’te olacak.

Dolar/TL’de geçen hafta illikit piyasada görülen 28.75 seviyesi kalıcı olmadı. Bu sabah kur güne 28,47 zirvesinden başladı. TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 34,3 değer kaybetti.

Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL’deki değer kaybı ise yüzde 27,2 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine dün başladığı Kasım ayı iç borçlanma programında iki ihale ile yaklaşık 19 milyar TL borçlandı. 11 aylık bono ihalesinde bileşik getiri yüzde 39,6’ya yükseldi.

Bugün 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerin yeniden ihracı ile iç borçlanma programı devam edecek.

Hazine Kasım ayında toplam 78.4 milyar TL iç borç servisine karşılık toplam 78 milyar TL iç borçlanma programlıyor. Son aylarda Hazine programladığının üzerinde borçlanma gerçekleştiriyor.

10 MİLYAR DOLARLIK BORÇLANMA ÖNGÖRÜSÜ

Ayrıca Hazine Ocak 2029 vadeli dolar cinsi beş yıl vadeli sukuk ihracı için dün bankalara yetki verdi.

Uluslararası piyasalarda bundan önceki son ihraç nisan ayında gerçekleşmişti.

Hazine Nisan’da ilk yeşil tahvil ihracı ile 2,5 milyar dolar borçlanmıştı. Hazine bu yıl uluslararası piyasalardan 7,5 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi.

Geçen yıl uluslararası piyasalardan 11 milyar dolar borçlanan Hazine bu yıl ve gelecek yıl 10 milyar dolar borçlanma öngörüyor.

Hazine’nin yan sıra dün Mersin Limanı ve QNB Finansbank da dolar cinsi tahvil ihraçları için dün yetki verdi. (REUTERS)

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