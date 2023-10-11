Dolar/TL’de yükseliş sürüyor

Dolar/TL'de günlük sınırlı değişimlerle kademeli yükseliş devam etti. İki hafta önce tarihi zirveyi gören kur bu sabah güne 27,75 seviyesinde başladı.

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Dolar/TL, eylül başından bu yana süregelen sınırlı günlük kayıplarını devam ettirirken piyasalarda jeopolitik endişeleri artıran İsrail-Filistin gerilimi ve veri gündemi izlenecek.

Reuters anketine göre, cari işlemler dengesinin ağustos ayında dış ticaret açığındaki daralma ve turizm etkisiyle sınırlı açık vermesi bekleniyor. Cari işlemlerin ağustosta 525 milyon dolar, 2023’te 46,8 milyar dolar açık bekleniyor.

Petrol fiyatları, yatırımcılar Ortadoğu’daki çatışmalar nedeniyle arz kesintileri yaşanabileceği beklentileriyle yükseldi.

İsrail’in ürettiği ham petrol oldukça az ancak piyasalar çatışmaların şiddetlenerek Ortadoğu’dan gelen arzı etkileyebileceği ve yılın geri kalanında arzda beklenen düşüşü daha da artırabileceği için endişeleniyor.

Dolar/TL’de günlük sınırlı değişimlerle kademeli yükseliş devam etti. İki hafta önce tarihi zirveyi gören kur bu sabah güne 27,75 seviyesinde başladı.

TL 10 AYDA YÜZDE 32,5 DEĞER KAYBETTİ

Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 32,55 değer kaybetti. Kur üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL’nin değer kaybı yüzde 25,35 seviyesinde.

Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) rezerv verilerine ilişkin bankacıların hesaplamaları geçen hafta net rezervlerin yatay bir seyir izlediği brüt rezervlerin ise 0.5 ila 1 milyar dolar arasında arttığını gösteriyor.

ŞİMŞEK VE ERKAN MARAKEŞ’E GİDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Gaye Erkan bu hafta Dünya Bankası-IMF yıllık toplantıları için Fas Marakeş’te olacaklar.

Geçen hafta Londra’da temaslarda bulunan Şimşek’in bu haftaki sunumu 13 Ekim’de gerçekleşecek. Erkan’ın Fas programında Blackrock, JPMorgan, Deutsche Bank ve merkez bankası başkanlarını da içeren görüşmeler yer alıyor.

Şimşek 19 Ekim’de ise Paris’te yatırımcılarla görüşecek ardından ise Abu Dabi, Doha ve Riyad’a gidecek. Şimşek BAE ile 50 milyar dolarlık yatırım programının ilk somut adımlarının da bu ziyarette atılacağını söyledi.

Ekonomi yönetimi bu görüşmelerde ekonomi programlarını anlatarak yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmeyi hedeflerken yabancı yatırımcıların da son dönemde Türkiye piyasalarına ilgisi artıyor.

Henüz sermaye girişleri oldukça sınırlı aşamada. Şimşek program erken aşamasında olunması nedeniyle bunun doğal olduğunu belirterek “Önümüzdeki dönemde yurtdışından fon akışının yoğunlaşmasını bekliyoruz” dedi.

İç gündemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TBMM grup toplantısında yapacağı konuşma ve Türkiye Varlık Fonu toplantısı da yer alıyor. Küresel piyasalarda ise bugün ABD ÜFE ile FOMC tutanakları takip edilecek.

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