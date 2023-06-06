Dolar ve Euro rekor tazeledi

Dolar/TL ve Euro/TL'de bu sabah yeni rekor seviyeler görülürken, seçimin ilk turundan bu yana TL'deki değer kaybı yüzde 9'a yaklaştı. Gözler kabinenin ilk toplantısında ve yeni ekonomi kadroları bekleniyor.

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Dolar/TL kamu kontrollü bir yapı ile seçim öncesindeki dar banttaki yatay seyrinden uzaklaşırken, seçimlerin ardından TL dolar karşısında günlük yüzde 1 ya da üzerinde değer kaybı yaşamaya başladı.

Bu sabah dolar/TL’de 21,67, Euro/TL’de 23,53 seviyesi görüldü.

Seçimlerin ardından göreve gelen kabine, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplanacak. İç veri gündeminde TCMB Mayıs ayı fiyat gelişmeleri raporu ile mayıs ayı reel efektif döviz kuru verileri yer alıyor.

Bankacılar, dolar/TL’deki kademeli yükselişin bir süre daha devam etmesinin ‘daha sağlıklı piyasa koşulları’na işaret edeceğini belirtirken, benzer şekilde TL cinsi tahvil getirilerinin de normalleşme sinyalleri ile yükseldiğini söylediler.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün yaptığı ilk açıklamasında, cari açığı sorun olmaktan çıkaracak bir yapı ile çalışacaklarını ve enflasyonla mücadeleye özel öncelik vereceklerini söyledi.

Şimşek, pazar günü göreve geldikten sonraki ilk açıklamasında “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmadığını” söylemişti.

YENİ ATAMALAR BEKLENİYOR

Piyasalar bu açıklamaları ekonomi politikalarında sürdürülemez olarak eleştirilen bir yapıdan normalleşmeye geçişin ilk sinyalleri olarak yorumlandı. Şimdi ise piyasalar Merkez Bankası (TCMB) başta olmak üzere bankacılık ve sermaye piyasaları düzenleme kurumları, Türkiye Varlık Fonu ve kamu bankaları yönetimlerindeki değişiklikleri beklemeye başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TCMB başkanlığına ataması beklenen Gaye Erkan Mehmet Şimşek ile dün bir görüşme gerçekleştirdi.

Piyasalar atamalar ardından ise uygulanacak politikaların detaylarını izleyecek. Bu kapsamda Şimşek’in çalışmaya başladıklarını söylediği orta vadeli programı öne çıkması beklenen metinler arasında yer alacak.

JPMORGAN’DAN FAİZ TAHMİNİ

ABD bankası JP Morgan tarafından dün yayımlanan notta TCMB’nin 22 Haziran’daki para politikası toplantısında veya “belki daha da erken bir tarihte” politika faizini %25’e yükseltebileceği belirtildi.

TL’deki değer kaybına rağmen kamunun yön belirleyici olmadığı CDS’te ve eurobond getirilerinde belirgin düşüşler görülüyor. Seçimler döneminde 700 baz puana yaklaşan Türkiye’nin kredi iflas takası primi (CDS) dün 500 baz puanın altına geriledi. Geçen hafta da belirgin yükselişlerin görüldüğü BIST 100 endeksi dün günü yüzde 5 artışla tamamladı.

Hükümetin, 2021 Eylül’de başlayan keskin faiz indirimleriyle fiiliyata geçen düşük faiz, yatırım odaklı kredi ve cari fazla politikası, cari fazlaya yol açmadığı gibi enflasyonu 24 yılın zirvesine çıkardı, alım gücünün ve döviz rezervlerinin keskin bir şekilde düşmesine sebep oldu.

Bankacılar TCMB öncü verilerinden seçimler döneminde sert gerileyen net ve brüt rezervlerin geçen hafta yükseldiği hesaplıyor.

ŞİMŞEK’E NE KADAR BAĞIMSIZLIK TANINACAK?

Erdoğan’ın alışılagelmiş ekonomi politikalarına daha önce de yöneldiği ancak hızlı bir şekilde karar değiştirdiğine dikkat çeken analistler bu kapsamda Şimşek’e ne kadar bağımsızlık tanınacağına ve görevde kalacağı sürenin de önemine vurgu yapıyorlar.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Normalleşme sinyalleri oldukça kuvvetli atamalar ardından icraatler başlayacak. Eski sistemden farklı olarak normalleşme ile birlikte yabancı yatırımcının önemi artacak. Bu yatırımcılar, Türkiye’nin tekrar yatırım yapılabilir bir ülke konumuna geldiği ve bu konumunu koruyacağı garantisi isteyecek” dedi.

İLK TUR SONRASI TL’DE YÜZDE 8,8’LİK KAYIP

TL dolar karşısında seçimlerin ilk turu öncesine göre yüzde 8,8 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 12,3, yılbaşından bugüne ise yüzde 12,85 kayıp yaşadı. TL’nin son beş yıllık kaybı ise yüzde 81’e yaklaştı.

Hükümetin “istikrarlı TL”, piyasanın ise kamu kontrollü olarak nitelediği TL, uzun süredir günlük yüzde 0,1-0,2 gibi sınırlı değer kayıpları kaydediyordu. Seçimlerin ikinci turundan sonra ise TL dar banttaki seyrinden çıkarak günlük yüzde 2’ye yaklaşan değer kayıplarına başladı. Bankacılar dolar/TL’nin mevcut politikada daha fazla rezerv kaybı yaşanmaması için daha da yükselmesi gerektiğini ancak son değer kayıpları ile birlikte daha makul seviyelerin de yaklaşmış olabileceğini belirtiyorlar. (REUTERS)

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