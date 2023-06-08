Dolarda artış sürüyor

DolarTL, dünkü yüzde 7'lik artışın ardından bugün de güne yükselişle başladı. Kur 23,40'ya dayanırken, ekonomi yönetiminde yeni atamalar bekleniyor.

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TL dün dolar karşısında yüzde 7,2 ile 2021 sonundaki kur krizinden beri en büyük günlük değer kaybını yaşarken; işlemciler dünü kamunun yön belirleyici olduğu bir yapıdan daha serbest piyasaya geçiş dönemi olarak gördüler.

Kurda kamu kontrollü bir yapı ile seçim öncesindeki dar bantta işlem gözlenen yatay seyir artık bitiyor. İşlemciler dün “TL’nin rezervler ile savunulması gerekmeyecek seviyeler”e doğru gittiğini belirtirken, bugün benzer büyüklükte bir hareket ise beklemediklerini söylüyorlar.

Aynı işlemciler seçim öncesinden beri TL’nin daha çok değer kaybetmesinin bir gereklilik olduğunu söylüyorlardı.

ŞİMŞEK’TEN MESAJ

Seçimlerin ardından sürdürülemez eleştirilerinin odağı olan ekonomi programları da dahil ekonomideki sorunlarla mücadele etmek için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek’i atadı.

Şimşek dünkü mesajlarında, öngörülebilirliği artırmak için “kurallar temelinde politika yapıcılığına bağlılığımızı teyit ediyoruz” derken, ilk önceliğini “ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamak” olarak ifade etti.

Şimşek plan ve program dahilinde, ilkeler çerçevesinde hedeflere herkesin desteğini alarak ulaşmak istediğini; biraz “sabır ve zamana” ihtiyaç olduğunu söyledi.

BU SABAH YENİ ZİRVE GÖRÜLDÜ

Dolar/TL’de yeni zirve bu sabah görülen 23,39 oldu. Euro/TL’de ise 25,50 seviyesi görüldü.

Bu verilere göre TL dolar karşısında dünkü kapanışa göre yüzde 0,8, seçimlerin ilk turu öncesine göre yüzde 16,3 değer kaybederken, yılbaşından bugüne neredeyse yüzde 20 kayıp yaşadı. TL’nin son beş yıllık kaybı ise yüzde 80’nin üzerinde.

Bankacılar, kamunun yön belirleyici olduğu ve rezervler ile seçim öncesi olması gerekenden daha değerli tutulan TL’nin normalleşme sinyalleri gösterdiğini belirtirken hala yapılması gereken çok fazla düzenleme değişiklik olduğuna da dikkat çekiyorlar.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Dün dövizde yaşanan bugün beklenmemeli. Piyasalarda daha önceki bu denli yüksek değer kayıplarında yaşanan panik havası da yok. Aksine normalleşme bakış açışı var, bu önemli” dedi.

YENİ ATAMALAR BEKLENİYOR

Piyasanın ekonomi kadrolarında daha hızlı atamalar görmek istediğini belirten aynı işlemci, “Her gün resmi gazete bekliyoruz, gelmeyince ‘acaba ne oldu?’ diyoruz.” dedi.

Bankacılar süreçte atama zamanlamalarını her gün eleştirseler de ekonomi politikalarında amaçlanacaklara yönelik pek eleştiri yapılmıyor.

TL’deki değer kaybına rağmen kamunun yön belirleyici olmadığı CDS’te ve eurobond getirilerinde belirgin düşüşler görülüyor. Seçimler döneminde 700 baz puana yaklaşan Türkiye’nin kredi iflas takası primi (CDS) dün günü 477/488 baz puandan tamamladı.

Bankaları ucuz kredi vermeye teşvik etmenin yanı sıra uygulanan politikalar birçok yabancı yatırımcının da Türkiye’den çıkmasına sebep oldu. Bu süreç piyasaya göre Şimşek’e çözmesi gereken karmaşık bir sorun da bıraktı. Şimşek “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmadığını” görevi devralırken söylemişti.

Piyasalar, yaşananları ekonomi politikalarında sürdürülemez olarak eleştirilen bir yapıdan normalleşmeye geçiş olarak yorumlandı. Ardından ise piyasalar yeniden TCMB başta olmak üzere bankacılık ve sermaye piyasaları düzenleme kurumları, Türkiye Varlık Fonu ve kamu bankaları yönetimlerindeki değişiklikleri beklemeye başladı.

FAİZDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

İşlevsel bir piyasayı ve yurt içinde ve yurt dışında yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek için çok önemli bir unsur olan para politikası seyrinin netleşmesini istiyorlar.

Enflasyonun eleştirilen TÜİK ölçümlerine göre yüzde 40’ın hafif altında bulunması ve politika faizinin yüzde 8,5 seviyesinde olması, Türkiye’nin dünya genelindeki büyük ekonomiler arasında açık ara en düşük “reel” faiz oranına sahip olduğu anlamına geliyor.

Erdoğan’ın alışılagelmiş ekonomi politikalarına daha önce de yöneldiği ancak hızlı bir şekilde karar değiştirdiğine de dikkat çeken analistlere göre Şimşek’e ne kadar bağımsızlık tanınacağı ve görevde kalacağı süre ise endişe kaynağı olarak öne çıkıyor.

Bugün iç veri gündeminde TCMB haftalık verileri bulunuyor. Bankacılar TCMB öncü verilerinden seçimler döneminde sert gerileyen net ve brüt rezervlerdeki düşüşün geçen hafta itibarıyla durduğunu hesaplıyor. (REUTERS)

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