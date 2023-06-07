ECB üyesinden faiz artırımı mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi Klaas Knot, ECB'nin en az iki kez daha faiz artırımı yapması gerektiğini ve faizleri yükseltmeye yönelik yukarı yönlü risklerin olduğunu söyledi.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi Klaas Knot, ECB’nin haziran ve temmuz aylarında en az iki kez daha faiz artışı yapması gerektiğini söyledi.

Knot, ECB’nin haziran ve temmuz aylarında en az iki kez daha 25 baz puanlık (BP) faiz artışı yapması gerekeceğini ve enflasyonun çok yüksek kalması hâlinde faizleri daha da artırmaya hazır olmasının gerektiğini açıkladı.

Knot Hollanda parlamentosundaki konuşmasında, “Haziran ve temmuzda iki faiz artırımı bekliyorum” dedi.

Knot, “Bundan (haziran ve temmuzdaki faiz artırımından) sonra tablo belirsiz. İyimser bir senaryoda o zamana kadar yeterince şey yapmış olacağız. Fakat faizleri daha fazla yükseltmeye bizi zorlayabilecek pek çok yukarı yönlü risk var. Gerekirse bunu yapmaktan çekinmem” dedi. (REUTERS)

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