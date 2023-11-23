Ekonomistler faiz kararını nasıl yorumladı?

Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 40'a yükseltmesi sonrası ekonomistlerden ilk değerlendirmeler geldi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 500 baz puan artışla yüzde 40’a yükseltmesi sonrası ekonomistlerden ilk değerlendirmeler gelmeye başladı.

Piyasada ortalama beklenti, bugün faizin 250 baz puan artırılacağı yönündeydi.

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez X’ten yaptığı paylaşımında “TCMB, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40’a yükseltti. Doğru karar. Yanlış ekonomi politikasını düzeltmek zor ve sancılıdır” ifadelerine yer verdi.

ARALIKTA FAİZ ARTIŞI DURDURULACAK MI?

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Özatay ise, Merkez’in aralıktan sonra faiz artışını durduracağını ima ettiğini belirterek “Merkez Bankası’ndan doğru bir faiz kararı. Ayrıca, politika faizini bir kez daha artırıp (muhtemelen Aralık’ta) sonra duracağını da ima etti. Bu da mevcut koşullarda uygun görünüyor. Karar metni de düzgün” ifadelerine yer verdi.

Ekonomist Özlem Derici Şengül de yayımlanan PPK metnine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“TCMB’den 5 puan daha artış… Kararın en önemli cümlesi: Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.”

Beklentilerin üzerinde gelen faiz artışının ardından Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ise “TCMB’nin verdiği mesajdan anladığım iki seçenek var” dedi. Kara X’te yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

TCMB’nin verdiği mesajdan anladığım iki seçenek var:

“1) Aralık-Ocak’ta atılacak iki adımla faiz artırımının yüzde 45’te sonlanması.

2) Aralık’ta son bir adımla yüzde 42,5 civarında durması.

Hangi seçeneğin uygulanacağına açıklanacak verilere göre karar verilecek gibi görünüyor.”

‘GÜVEN EKSİKLİĞİ GÖSTERGESİYDİ’

Ekonomist Uğur Gürses ise piyasa beklentisinin düşük olmasının güven eksikliğinden kaynaklandığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“1. Piyasa analistlerinin yüzde 2,5’luk artış beklemesi güven eksikliğinin göstergesiydi. Bunun farkında olup 5 puan yaparak yola devam etmeleri doğru olmuş.

2. “Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.” gibi muğlak lafı çöpe atmaları iyi olmuş.

Yön belirtir bir metin gayet açık: “Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.”

3. Kendi tahminlerinin gösterdiği ivmeye uygun politika faizine erişmezlerse TL teşvikine uygun eşiği aşamazlar.”

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