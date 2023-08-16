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Altın fiyatları güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.656 lira seviyesinden işlem görürken aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 721 liradan, Cumhuriyet altını 10 bin 983 liradan satılıyor.

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Altın fiyatları güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.656 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,28 altında 1.654,52 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, 7 günlük düşüşün ardından altının ons fiyatındaki toparlanmanın etkisiyle yeni güne yükselişle başladı. Altının gram fiyatı saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 1.656 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2 bin 721 liradan, Cumhuriyet altını 10 bin 983 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,11 artışla 1.904 dolardan işlem görüyor.

FED TUTANAKLARI YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, tutanaklardan alınacak olası sinyallerin Banka’nın gelecek dönem politikalarına ışık tutabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağını aktaran analistler, buna karşın Fed’in yılın geri kalanındaki iki toplantıda alacağı kararlara yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Analistler, bugün Euro Bölgesi’nde 2. çeyrek büyüme ve haziran ayı sanayi üretimi ile ABD’de temmuz ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. (AA)

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