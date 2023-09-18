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Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,30 yükselişle 1.675 lira seviyesinden işlem görüyor.

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Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 1.675 lira seviyesinden işlem görüyor.

Geçen hafta 1.687-1.623 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, haftayı yüzde 0,87 değer kazancıyla 1.670 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artarak 1.675 liradan işlem görüyor.

FED KARARI ALTININ YÖNÜNDE ETKİLİ OLACAK

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,22 üzerinde 1.928 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının altının yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.915 doların destek, 1.940 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi. (AA)

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