Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.665 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 2 bin 740 liradan Cumhuriyet altını ise 11 bin 40 liradan satılıyor.

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Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.665 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.653 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 1.665 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2 bin 740 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 40 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1.915 dolardan işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA NEGATİF BAŞLADI

Küresel piyasalar, dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleriyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Pasifik okyanusunun iki yakasında yer alan dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin’in ekonomik gidişatına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

ABD’de açıklanan veriler dolayısıyla enflasyonla mücadelede ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bir faiz artışına daha gidebileceği ihtimali bulunurken, Çin’deki deflasyonist süreçle birlikte gayrimenkul sektöründe büyük oyuncuların temerrüde düşme olasılığı risk algısının artmasına neden oluyor.

Analistler, bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. (AA)

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