Gram altın rekor kırdı

Dolar/TL kurunun rekor tazelemesinin etkisiyle gram altın da yeni tarihi zirvesini gördü.

Sozcu.com.tr

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Dolar/TL'deki yükselişin devam etmesiyle gram altın da yükselmeye ve yeni tarihi zirveler kaydetmeye devam ediyor.

Spot altın ons başına 1963 dolardan işlem görürken gram altında ise yeni rekor seviye görüldü. Ons altın ve dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın yeni tarihi zirvesi olan 1698 TL’ye ulaştı.

Gram altın saat 10.34 itibarıyla 1695 liradan işlem görürken çeyrek altın 2 bin 729 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin 227 liradan satılıyor.

DOLAR ENDEKSİNDEKİ DÜŞÜŞ ONSU DESTEKLEDİ

Fed'in, bu ay politika faizini 25 baz puan artırarak “şahin” adımlarına son verebileceği öngörüleri güçlendi.

Banka'nın yıl sonunda faiz indirimine gidebileceği ihtimaliyle dolar endeksi 99,7 ile son 15 ayın en düşük seviyesinde bulunmaya devam ederken, altının ons fiyatı güne yüzde 0,3 artışla 1960 dolardan başlamıştı.

ABD dolarındaki düşüşe karşın ons altın güç kazanırken, dolar/TL’deki artış da gram altını destekledi ve yeni zirve kaydedildi.

KURDA YENİ ZİRVELER

Dolar/TL bu sabah 26,50 seviyesini aşarak rekor tazeledi. Kur 26,92'yi gördü.

1 Euro ise bugün ilk kez 30 lira seviyesini aştı ve 30,37 seviyesini gördü.

Sene başından bu yana artış dolar kurunda yüzde 43'ü, Euro kurunda yüzde 52'yi aştı.

Dolar/TL kurundaki yükseliş gramda yeni zirvenin görülmesini destekledi.

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